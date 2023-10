Tutela del diritto d'autore: Vimeo dovrà risarcire Mediaset

E' la seconda volta, dopo il nuovo rigetto della Corte, che la piattaforma statunitense perde l'impugnazione di una sentenza di primo grado per la pubblicazione illecita di programmi tv Mediaset coperti da diritto d'autore: oltre all’indennizzo di 8,5 milioni di euro stabilito nell'agosto 2022, sommando i 3,5 milioni di oggi, il portale dovrà risarcire Mediaset per un totale di 12 milioni di euro.

In particolare, la Corte di Appello di Roma ha affermato in maniera netta che non può gravare sul titolare dei diritti "l'onere di indicare con netta precisione le URL relative ai video illecitamente caricati", essendo sufficiente l’indicazione dei titoli dei programmi pubblicati senza autorizzazione. Pertanto, è onere di Vimeo "individuare la violazione del diritto di autore all'atto del caricamento o comunque in tempi brevi nonché, in caso di diffida, di predisporre strumenti idonei a rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso sulla base dei dati forniti da RTI anche senza indicazione dell'URL".

Molto rilevante per gli editori, infine, il fatto che la Corte abbia confermato pienamente i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7708/2019 e dalla successiva giurisprudenza europea in tema di responsabilità degli hosting provider. Nonché il principio del "prezzo del consenso" quale soglia minima del risarcimento per i danni subiti "sotto cui non si può scendere", esplicitando che "non si può utilizzare altro criterio che abbassi ulteriormente il risultato".



Questa nuovo pronunciamento conferma ulteriormente l'orientamento della giurisprudenza nazionale e comunitaria, più volte confermata in Cassazione, orientata a combattere un fenomeno che distrugge valore economico e posti di lavoro nelle aziende editoriali.

Studio Previti, Studio Lepri e l'avv. Assumma, che hanno affiancato RTI nella causa, sottolineano inoltre che la Corte ha anche accolto l’appello incidentale di RTI sotto il profilo del danno non patrimoniale, riconoscendo che la diffusione dei video sulla piattaforma di Vimeo integra la fattispecie di reato di cui all’art. 171 ter della Legge Autore e liquidandola al risarcimento anche dei danni non patrimoniali, che sommati a quelli patrimoniali ammontano a poco meno di 4 milioni di euro.