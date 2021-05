Turismo, Garavaglia: nove milioni di italiani in vacanza per il ponte del 2 Giugno

Ansa

Saranno nove milioni i turisti italiani in giro per il Paese durante il ponte del 2 Giugno. E' quanto afferma il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, sottolineando che "c'è un +10% di italiani rispetto al 2020 che ha già prenotato o che pensa di prenotare per quest'estate. E' un buon punto di partenza, ma dopo avremo bisogno di recuperare i turisti stranieri, senza i quali lo scorso anno abbiamo perso 27 miliardi di euro".