Tuffo nel lago di Como per festeggiare la fine scuola: 15enne in fin di vita

Un ragazzo di 15 anni è in condizioni disperate a causa di un tuffo nelle acque del lago di Como per festeggiare la fine della scuola con un gruppo di compagni. Il ragazzo si è buttato da un pontile davanti a Villa Geno e non è più riemerso. E' stato necessario l'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco e poi la rianimazione dei soccorritori, che lo hanno trasferito in elicottero all'ospedale di Bergamo.