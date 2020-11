Truffe su false terapie mediche, arrestati medico e commerciante

I carabinieri dei Nas hanno arrestato un medico di famiglia del Mantovano e un commerciante residente a Montecchio Emilia (Reggio Emilia) per una serie di truffe ai danni di decine di pazienti. Gli indagati, in concorso tra loro, da settembre 2019 ad aprile 2020 avrebbero richiesto ingenti somme di denaro ai clienti del medico per la somministrazione di terapie "nutraceutiche" per la cura di svariate patologie, tra cui anche infezioni polmonari da Covid-19.