Truffe, la "sciamana" che insulta i genitori dei suoi pazienti mentre rifiutano le cure con la macchina quantistica

L'inviata di "Striscia la Notizia" Chiara Squaglia è tornata a occuparsi delle truffe sulla salute, nello specifico di una sedicente guaritrice, Sara, che promette di curare i tumori attraverso l'ausilio di una macchina quantistica. Nell'audio mostrato la "sciamana" insulta il padre di un bambino affetto da tumore alla vescica che ai microfoni del tg satirico aveva raccontato di essersi affidato alla donna per un protocollo alternativo alla medicina tradizionale.

Nei messaggi inviati alla madre del bambino, la sedicente guaritrice prende di mira anche la stessa Squaglia appellandola come una "gallina che pippa cocaina": "Era strafatta quando è venuta a intervistarmi dal vivo", dice Sara. Minacce di denunce e insulti la sedicente guaritrice non li risparmia nemmeno alla madre di Massimo, paziente oncologico che seguendo i suoi consigli ha interrotto la chemioterapia in favore di detossinanti e antinfiammatori: "Da quando suo figlio è morto rompe le p**e, la signora ha problemi psichici", accusa.