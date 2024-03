Regalavano cani ai vip in cambio di video: la truffa dei "Cuccioli di Carlotta"

Gli animali venduti ai follower erano importati illegalmente. La testimonianza: "Ho pagato 1.700 euro ne ho spesi altri 15mila per tenerlo in vita"

Regalavano i cuccioli di cane ai vip e in cambio chiedevano una foto. In questo modo i trafficanti dell'associazione "I cuccioli di Carlotta" hanno ingannato centinaia di persone e hanno venduto cuccioli in tutta Italia malati e importati illegalmente. A finire nel loro mirino tantissimi vip che hanno accettato in dono uno dei loro animali e in cambio hanno condiviso sui social foto del cane e nome del "negozio" di animali. Hanno ingannato Federica Pellegrini, Francesco Totti, ma anche l'allenatore Carlo Ancelotti e la cantante Anna Tatangelo.

"Fuori dal Coro" prova a raggiungere Loredana Avella, una dei soggetti indagati per traffico illecito di cuccioli, ma la donna si sottrae alle telecamere e lascia parlare il marito che rigetta tutte le accuse. "Noi non c'entriamo un c***o, siamo stati messi dentro e basta. Dovete andare via subito, non vi voglio più vedere", minaccia l'uomo. L'inviata del programma di Rete 4 prova a raggiungere al telefoto un altro degli indagati, Valter Carli residente in Madagascar e che dichiara: "Che mi vengano a prendere qui a me non frega un c***o".

Leggi Anche Report Lav su Zoomafia, il traffico di cuccioli è la prima emergenza

"Ho conosciuto l'associazione grazie a Facebook e Instagram, ho pagato il cane 1.700 euro e ne ho spesi 15mila per tenerlo in vita", spiega una delle persone truffate che ha acquistato un cane pensando fosse di razza e con il pedigree e invece non solo non lo era, ma era anche malato.