Bonus Cultura, scoperta truffa da 300mila euro in tutta Italia

I carabinieri hanno scoperto una maxi truffa relativa al Bonus Cultura portata avanti in tutta Italia.

Falsi impiegati di Uffici Anagrafe comunali sono venuti a conoscenza di dati e identità di numerosi ragazzi appena maggiorenni, fingendosi "facilitatori" della procedura per ottenere il contributo statale. In questo hanno utilizzato le credenziali, accedendo abusivamente alla App18 e predisponendo falsi voucher d'acquisto. Finora sono stati scoperti 620 casi in tutto il Paese, ma il numero è in aumento. L'ammontare totale della truffa si aggira sui 300mila euro.