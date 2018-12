Trovato morto in Valmalenco: Ris al lavoro al rifugio Barchi

I Ris di Parma hanno effettuato delle analisi al rifugio Barchi, nel territorio di Chiesa in Valmalenco (Sondrio), vicino al punto in cui è stato ritrovato il corpo senza vita del 30enne comasco Mattia Mingarelli. I militari hanno prelevato il pc e alcuni dischetti di proprietà del rifugista che non risulterebbe indagato. Al vaglio della Procura la possibilità di reati minori rispetto all'omicidio come l'omissione di soccorso e l'occultamento di cadavere.