Una squadra di forristi, tecnici soccorso in forra, del Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, ha individuato, lungo la forra di Fossaceca sul monte Prena, il corpo di un uomo. Potrebbe trattarsi dello studente tedesco, Lewin Weituschat, scomparso proprio in quelle zone il 10 agosto. Il giovane aveva detto agli amici che sarebbe partito per un'escursione di qualche giorno sul Gran Sasso.