"Troppo povero", assolto ex assessore lombardo che non paga gli alimenti

"Troppo povero" per versare l'assegno di mantenimento alle figlie e all'ex moglie.

Per questo l'ex assessore regionale lombardo Massimo Buscemi (giunta Roberto Formigoni) è stato assolto con formula piena dal tribunale di Busto Arsizio: il fatto, secondo i giudici, non costituisce reato. L'ex politico, che aveva patteggiato 2 anni e 2 mesi per lo scandalo Rimborsopoli nel 2021 e che era stato condannato per falso a un anno e sei mesi nel 2014, non ha mai versato quanto stabilito per il mantenimento dell'ex moglie e delle due figlie (in tutto 3mila euro al mese dal 2015 al 20121).