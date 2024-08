Un agricoltore di circa 50 anni è morto in un incidente con il suo trattore mentre percorreva una strada di campagna tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia (Bari). Pare che la vittima abbia perso il controllo del mezzo che, ribaltandosi, è finito contro un albero. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che, però, non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.