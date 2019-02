Trieste, si suicida alla vigilia del processo a ex marito violento

Una donna si è suicidata mercoledì alla vigilia del processo a carico del suo ex marito, da lei denunciato per maltrattamenti. In corso accertamenti per capire se i due fatti siano collegati. Giovedì le parti avrebbero dovuto incontrarsi davanti al gup ma la donna, di 30 anni, di Trieste, non si è presentata in aula e successivamente si è diffusa la notizia che il giorno prima si era suicidata lanciandosi dal balcone di casa, al sesto piano.