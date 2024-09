Trieste, sequestrano tre ragazzi e chiedono riscatto: arrestati

Avrebbero sequestrato tre ragazzi cittadini indiani entrati illegalmente in Italia, picchiandoli e portandoli in un appartamento di Trieste, guardati a vista, chiedendo il pagamento di un riscatto di 15mila euro ai parenti in India per rilasciarli. Gli agenti della Squadra mobile, però, sono riusciti a individuare l'appartamento, a liberare i tre e ad arrestare le due persone che li avrebbero sequestrati. Si tratta di due cittadini pakistani con i quali le vittime non avevano mai avuto rapporti in precedenza.