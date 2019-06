Trieste, la raccolta firme contro la statua di Gabriele D’Annunzio: “No al monumento per un fascista”

"No a D'Annunzio, assolutamente no". A parlare a "Quarta Repubblica", il programma in onda su Rete 4, è uno dei cittadini contrario al posizionamento a Trieste della statua dedicata al poeta del '900. "Non capsico perchè mettere un monumento a un fascista, nazista", spiega le sue ragioni uno dei residenti che ha aderito alla raccolta firme in rete.



La miccia della polemica è stata accesa dal Pd locale. Per la sinistra, la decisione di spostare il monumento in piazza della Borsa, farebbe parte di un'operazione "nostalgica, legata alla storia e non alla letteratura". "Questa statua, così come realizzata - dichiara Giovanni Barbo, cosigliere comunale del Pd - potrebbe riaprire delle ferite che in questa città ancora devono rimarginarsi e che riguardano la convivenza di culture, popoli e religioni diverse".