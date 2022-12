Trieste, frontale a San Dorligo della Valle: un morto, 3 bimbi feriti (uno grave)

A San Dorligo della Valle (Trieste) un frontale tra due auto ha causato un morto e tre feriti, tutti bambini, di cui uno in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto in località Dolina, lungo la ex provinciale 12b. A scontrarsi sono state una Suzuki Swift condotta da un uomo, di 61 anni, che è deceduto, e una Fiat 500 sulla quale viaggiavano una donna e i tre bambini. Si tratta di due piccoli di 9 e 10 anni, che sono stati ricoverati all'ospedale pediatrico di Trieste Burlo Garofolo, non in gravi condizioni, e di una ragazzina, di 13 anni, invece, le cui condizioni sono molto gravi. La donna, invece, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.