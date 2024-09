Trieste, fermato su un monopattino con sedile: multato

Aveva modificato il suo monopattino installandovi un comodo sedile. Per questo, un uomo è stato multato nel centro di Trieste dal personale del Reparto Motorizzato della polizia locale che lo aveva notato. Una volta intercettato, gli operatori hanno effettuato un controllo sul veicolo, soprattutto per quanto riguarda le caratteristiche costruttive dal quale risultava che, per il rapporto tra la potenza che il motore era in grado di sviluppare e l'altezza del posto a sedere, il mezzo non rientrava più nella categoria monopattino elettrico ma in quella dei ciclomotori.