Treviso, due studenti musulmani esentati dalle lezioni su Dante e Divina Commedia | I genitori: "Offende l'Islam" | Valditara: "Disposta un'ispezione"

L'iniziativa è nata dallo scrupolo di un professore che, nell'affrontare lo studio del capolavoro della letteratura italiana, ha scritto alle famiglie i cui figli sono già esentati dall'ora di religione per chiedere il consenso a trattare l'opera dantesca. Di risposta, i genitori degli studenti musulmani hanno chiesto che i figli fossero esonerati da studio, compiti in classe e interrogazioni su Dante. Perché l'opera, a loro dire, "offende l'Islam". Il ministero ha disposto un'ispezione.

Tgcom24

Per i due alunni l'insegnante ha organizzato un programma parallelo alternativo, dedicato a Boccaccio. Non è il primo caso in cui, anche a scuola, Dante entra in collisione con l'Islam. I versi dedicati dal poeta medievale a Maometto, citato nel 28esimo Canto e collocato nella Nona Bolgia dell'Ottavo Cerchio dell'Inferno, erano costati alla "Commedia" la censura in alcuni Paesi islamici.

"No" a Dante e Divina Commedia: il precedente A marzo 2012 Gherush92, un'organizzazione non governativa per i diritti umani, aveva chiesto, assieme ad alcuni membri del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, di abolire la "Divina Commedia" dai progetti scolastici proprio per le frasi offensive contro la religione musulmana.