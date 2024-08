Treviso, scomparsa da casa la 21enne Katiusha Campanella: la prefettura lancia un appello

La 21enne avrebbe bloccato il telefono dei genitori e dei carabinieri ma si sarebbe fatta sentire dagli amici. Si tratterebbe dunque di un allontanamento volontario. La madre, rileva Il Gazzettino, ha raccontato che la figlia aveva espresso il desiderio, nei giorni scorsi, di andare in vacanza con un amico conosciuto da poco, ma che loro le avevano negato l'opportunità. Ha inoltre riferito di aver chiamato Katiusha ma dopo alcuni squilli il numero del telefonino è stato bloccato e stessa sorte hanno subito i carabinieri nel tentativo di mettersi in contatto con la giovane. Con la 21enne avrebbero parlato in particolare un'amica, a cui è stato inviato un'audio in cui la ragazza dice che sta bene dove si trova e che non vuole rientrare a casa. Come si legge su Il Messaggero, la madre ha spiegato che "alle 4 della mattina mio marito si è alzato per andare in bagno e ha visto che Katiusha non era a letto e che il balcone della sua camera era aperto. È scappata da lì nostra figlia, lasciandoci nell’angoscia".