Treviso, schianto mortale dopo lite amorosa: forse omicidio-suicidio

Come ricostruisce "Il Gazzettino", l'incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 56, in via Capitello, frazione di Sant'Andrea, poco prima della mezzanotte. Le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente sono ancora in corso, ma non ci sarebbe segno di frenata da parte dell'Alfa che è piombata sulla Yaris, senza lasciare scampo alla guidatrice.





Grave incidente nella notte: morta una 63enne, ferite seriamente altre tre persone



