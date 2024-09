Treviso, in tre anni colleziona 540 giorni di assenza: licenziato prof "fantasma"

Non aveva messo piede a scuola per 540 giorni, tra un anno di aspettativa e lunghi periodi di malattia, spesso ingiustificati. Tutto questo fino a un lunedì mattina, quando un professore di scuola superiore, originario di Bari, si è presentato a scuola per la prima volta in tre anni, chiedendo di riprendere le lezioni. L'istituto superiore della provincia di Treviso però, gli ha notificato il licenziamento. Nel 2021 il professore era entrato in ruolo, venendo assegnato alla scuola dove però non è mai stato visto né dai colleghi né dagli alunni.