Treviso, non si cura contro il cancro per far nascere suo figlio: muore a 33 anni

Azzurra Carnelos, già in terapia per un tumore al seno 5 anni fa, aveva annunciato la gravidanza nel febbraio del 2023. Dopo qualche mese la malattia si è ripresentata ma aveva deciso di rimandare la terapia

Per questo, Azzurra Carnelos, di Oderzo, comune della provincia di Treviso, aveva deciso di proseguire con la gravidanza e rimandare le cure. Suo figlio è nato, alla 32esima settimana, ma lei non ce l'ha fatta: è morta a 33 anni.

Tgcom24

Una malattia contro la quale aveva già combattuto - Alla donna nel 2019, come racconta Il Gazzettino, era stato diagnosticato un tumore al seno. In sogno, ha raccontato lei stessa, la nonna, anche lei vittima di cancro, le aveva suggerito di non mancare i controlli. Così Azzurra aveva scoperto quel nodulo maligno e si era sottoposta alle cure indicate dai medici, uscendo da quella prima neoplasia. A febbraio del 2023 aveva annunciato, assieme al suo compagno Francesco conosciuto nel 2013 durante gli studi di Economia bancaria e Finanza, di essere rimasta incinta.

La recidiva - A luglio 2023, proprio durante uno dei controlli per la gravidanza, i medici le hanno annunciato che il tumore si era ripresentato. La donna però ha deciso di portare avanti la gravidanza senza curarsi. Il bimbo, Antonio, è stato fatto nascere alla 32esima settimana. Solo dopo la nascita Azzurra Carnelos ha ripreso la terapia contro il cancro, ma a quel punto le cure sono state insufficienti rispetto all’aggressività del tumore. E' morta a 33 anni, suo figlio ha ora 8 mesi.

Donazioni non fiori - I funerali saranno celebrati nel Duomo San Giovanni Battista di Oderzo mercoledì 17 aprile. I famigliari hanno chiesto di non regalare fiori. Piuttosto offerte, che saranno devolute al reparto di neonatologia dell'ospedale di Treviso.