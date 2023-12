Treviso, ruba due pacchetti di caramelle: rinviato a giudizio dopo un anno e mezzo di indagini

La situazione è seria a tal punto che i dipendenti avevano lanciato un appello al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, affinché procedesse con un "piano straordinario di assunzioni, che tenga conto del reale fabbisogno di personale in una realtà così importante, sotto il profilo sociale ed economico, come Treviso".

Il presunto ladro

Tornando alla vicenda, il furto è avvenuto nel luglio del 2022 e il presunto ladro è la stessa persona accusata dei roghi contro un ristorante della città e del tentato incendio contro l'abitazione del proprietario di un'altra osteria. Ma soprattutto accusato di una tentata violenza sessuale nei confronti di una 32enne, alla quale avrebbe rivolto pesanti apprezzamenti per poi rubarle la bicicletta. Si tratta di un uomo di 50 anni con problemi psichiatrici sul quale pendono anche altre accuse: un processo per detenzione di armi da fuoco e proiettili (scoperti nel suo garage) più altri tre fascicoli ancora in fase di indagine: uno per resistenza, uno per la ricettazione di una bicicletta al centro di salute mentale e infine, per la violazione dell'obbligo di non avvicinamento a un locale.