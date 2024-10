Scambia fungo velenoso per un "chiodino": 83enne muore dopo 10 giorni di agonia

Aveva scambiato un fungo altamente velenoso per uno commestibile. Lo aveva raccolto con il figlio per poi cucinarlo e mangiarlo. Ma quello che credeva essere un "chiodino" in realtà era un Amanita Phalloides. Per questa ragione l'83enne Ermelinda Aiello non ce l'ha fatta. Da più di una settimana era ricoverata all'ospedale di Conegliano, in provincia di Treviso, dove era arrivata assieme al figlio: entrambi presentavano sintomi gastroenterici riconducibili a un’intossicazione alimentare.