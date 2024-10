Treviso, in fuga senza pagare: il titolare li denuncia sui social e loro saldano il conto

Il post di denuncia - "Post rivolto ai due simpatici ragazzi che sono venuti a cena da noi sabato 12 e si sono inavvertitamente dimenticati di pagare il conto prima di uscire separatamente dal locale, prima lei e poi lui. Volevamo solo dirvi, certi che entrambi eravate convinti che avesse pagato l'altro, siete venuti proprio bene nelle riprese delle telecamere sia interne che esterne al locale! Siamo sicuri che il gesto non sia stato volontario e per questo vi diamo la possibilità di rimediare tramite bonifico, PayPal oppure con Satispay (che comunque vi garantisce l'anonimato) prima di andare a sporgere denuncia consegnando le immagini relative che poi saranno anche pubblicate sulle nostre pagine social! Ricordate che non è tanto per la cifra in sé stessa ma perché per quella cifra ci sono state persone che hanno dato il massimo per 'regalarvi' una piacevole serata! P.s.: a pagamento avvenuto verrà emesso regolare scontrino fiscale", si legge nel primo post pubblicato sul profilo Facebook del locale.