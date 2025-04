Guasto alla stazione di Treviglio (Milano), treni in ritardo verso Brianza e Brescia

Un guasto a Treviglio ha provocato rallentamenti e disagi sulle linee ferroviarie da Milano verso est e verso nord. Il problema è stato risolto ma la circolazione del pomeriggio, dalle 16.30 circa alle 19, è stata caratterizzata da molti ritardi che hanno colpito soprattutto i pendolari, ora in via di smaltimento. Il problema alla linea ferroviaria si è verificato tra le stazioni di Pioltello Limito e Treviglio, nell'area di Melzo. Trenord ha segnalato possibili ritardi fino a 60 minuti, in particolare sulla Linea S5 della Brianza e sulla direttrice per Bergamo e Brescia.