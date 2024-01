Valfloriana (Trento), uccide la moglie e poi si impicca

Una donna di 37 anni, madre di 3 bambini, è stata uccisa dal marito 45enne che poi si è tolto la vita, impiccandosi.

E' successo in Valfloriana, in provincia di Trento. Alla base della tragedia ci sarebbero problemi coniugali: pare che la coppia fosse in fase di separazione. Indagano i carabinieri. I bambini, di età compresa tra i 5 e i 10 anni, sono stati affidati temporaneamente allo zio.