Giallo a Trento, donna trovata morta in casa: sul letto macchie di sangue

Una donna di 42 anni, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta nel letto della sua casa a Trento.

A rinvenire il corpo senza vita, riverso sul letto, macchiato di sangue, è stato l'ex marito. La figlia dei due viveva con il padre che, preoccupato per il silenzio della ex coniuge, l'ha cercata. Gli inquirenti non escludono la pista del femminicidio e stanno interrogando diverse persone. Secondo quanto riporta il Corriere, infatti, "pare che l'ultimo compagno della donna avesse il divieto di avvicinamento e che lei fosse stata ricoverata più volte per traumi cranici". La polizia non è riuscita al momento a rintracciare l'uomo. "Ma - si legge ancora - tra le ipotesi sta prendendo forza anche quella della morte naturale, sul posto c’erano numerose bottiglie di alcol e tracce organiche".