Trento, cucciolo di orso investito e ucciso da un'auto

Un cucciolo di orso è stato investito da un'automobile nella tarda serata di mercoledì lungo la strada che collega gli abitati di Andalo e Molveno, all'altezza del ponte di Londi'n, in Trentino. L'animale, di circa 6 mesi, è morto in seguito all'impatto. L'automobilista, che ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza 112, ha riferito di aver intravisto altri animali, presumibilmente una femmina adulta e forse un altro piccolo. Sul posto - segnala la Provincia autonoma di Trento - è intervenuta una squadra del Corpo forestale trentino e i vigili del fuoco volontari. In giornata un ulteriore sopralluogo sarà compiuto dal Nucleo cinofilo cani da orso.