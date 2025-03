Trentino, valanghe travolgono scialpinisti all'Ortles: uno è in gravi condizioni

Due valanghe hanno interessato comitive di scialpinisti nella zona dell'Ortles, in Trentino: una sul Monte Vioz in val di Peio e l'altra sula Cima di Tovo, in val d'Ultimo. Sul monte Vioz, sul versante meridionale nel gruppo Ortles Cevedale, due uomini sono stati soccorsi, dopo essere stati travolti dalle masse nevose. Uno di loro è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Cles in gravi condizioni. Per il momento non ci sono notizie confermate su altre persone coinvolte. Elisoccorso e soccorso alpino sono intervenuti anche in val d'Ultimo per una slavina sulla Cima di Tovo. Un ferito lieve è stato ricoverato all'ospedale di Merano.