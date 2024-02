Trentino, Fugatti firma il decreto di abbattimento dell'orso M90

Via libera all'abbattimento dell'orso M90 in Trentino.

Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ha infatti firmato il decreto che autorizza l'operazione "previo riconoscimento". Non ci saranno quindi cattura e detenzione nel centro di recupero fauna alpina del Casteller per l'animale, che domenica ha inseguito per circa 800 metri una coppia di fidanzati 30enni che stavano passeggiando lungo la strada forestale sopra l'abitato di Ortisé, nel territorio comunale di Mezzana, in Val di Sole.