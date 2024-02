Trentino, lascia il figlio di 4 anni chiuso in auto mentre va a sciare: turista denunciata

È andata a sciare al passo Brocon, in Trentino, e, nel mentre, ha lasciato il figlio di 4 anni chiuso a chiave in auto in un parcheggio in zona. Per questo, una quarantenne originaria della Repubblica Ceca è stata denunciata.

A segnalare la presenza del bimbo dentro la vettura è stato un dipendente di un impianto di risalita, che ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Cestello Tesino.