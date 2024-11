Un 15enne è stato colpito a calci e pugni in pieno centro a Trento durante la serata di Halloween, riportando ferite per 30 giorni di prognosi. Tutto è accaduto poco prima delle 21 in piazza Fiera, dove il ragazzo stava passeggiando assieme alla fidanzata. È stato quindi accerchiato da un gruppo di giovani che avrebbero iniziato a colpirlo, facendolo finire a terra. Due degli aggressori sono stati bloccati dai carabinieri.