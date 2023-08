Trentino, 25enne si tuffa nel fiume Sarca e scompare: rinvenuto il corpo

A Dro, in Trentino, è stato rinvenuto il corpo di Massimo Pizzoli, il giovane scomparso il 15 agosto dopo un tuffo nel fiume Sarca.

Il cadavere del 25enne, originario di Cerea (Verona), è stato ritrovato all'interno di un profondo sifone in una rientranza del fiume, a qualche centinaio di metri dalla centrale di Fies. La vittima si trovava in Trentino assieme a un gruppo di amici per trascorrere il Ferragosto. Le ricerche sono state condotte dai sommozzatori del Corpo dei vigili del fuoco di Trento, aiutati dai vigili del fuoco volontari di Dro e dagli operatori del soccorso alpino di Riva del Garda.