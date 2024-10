Stupro a Bolzano, revocato il permesso di soggiorno al pachistano indagato

Il pachistano accusato di aver violentato una 14enne nel quartiere Casanova a Bolzano, ha ricevuto un decreto di revoca del permesso di soggiorno e contestualmente quello di espulsione firmati dal questore Paolo Sartori. Il 40enne, che ora si trova in carcere, era arrivato in Italia diversi anni fa e si era stabilito a Varese, poi andò a vivere a Verona, dove risulta tuttora residente, e recentemente era arrivato a Bolzano per lavoro, sempre nel settore della ristorazione. "A suo carico - spiega il questore - c'è una denuncia a piede libero per un reato simile, ma non faceva parte del mondo della droga o dei furti".