Sospesi 82 infermieri e 38 medici no vax in provincia di Trento

IPA

In Trentino 120 operatori sanitari no vax, 82 infermieri e 38 medici, sono stati sospesi. Lo hanno deciso i rispettivi Ordini professionali a cui l'azienda sanitaria provinciale aveva inviato i fascicoli dopo aver accertato la mancata adesione alla campagna vaccinale, nonostante l'ultimatum spedito via raccomandata. Per i medici sospesi si tratta in larga misura di odontoiatri, liberi professionisti e pensionati.