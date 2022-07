Marmolada, migliorano le condizioni dei due tedeschi ricoverati a Belluno

Sono in continuo miglioramento le condizioni dei due pazienti soccorsi il 3 luglio in Marmolada e attualmente ricoverati negli ospedali dell'Ulss Dolomiti di Belluno.

L'uomo, un cittadino tedesco di 67 anni, è stato trasferito in Ortopedia, dove continua il monitoraggio post operatorio, e non ha più la necessità di monitoraggio intensivo. La donna, una tedesca di 58 anni, continua gli accertamenti in Neurologia, ma sono state superate in modo positivo le principali criticità legate ai traumi. E' stato attivato il supporto psicologico, ed entrambi i pazienti sono in contatto con i familiari.