Promessa dello sci azzurro cade in val Senales, gravissima Matilde Lorenzi

Matilde Lorenzi, 20 anni, sciatrice del gruppo sportivo dell'Esercito Italiano, è rimasta gravemente ferita in un incidente in allenamento sulle piste della Val Senales, in Alto Adige. La giovane promessa dello sci azzurro, che milita nella terza squadra nazionale, stava scendendo lungo la pista Gravand G1 quando gli sci si sono divaricati e la sciatrice ha perso contatto con il manto nevoso sbattendo violentemente il volto sul terreno ghiacciato. A quel punto uno degli sci si è sganciato e la 20enne è ruzzolata fuori pista.