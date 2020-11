Covid, riaprono le scuole elementari in Alto Adige

Ansa

Dopo uno stop durato una decina di giorni, in Alto Adige è ripresa la didattica in presenza nelle scuole elementari. A causa dell'alto numero di contagi in Provincia di Bolzano il governatore Arno Kompatscher per decreto aveva chiuso tutte le scuole, come anche l'assistenza all'infanzia. Dopo lo screening di massa, al quale ha partecipato il 64% della popolazione, è iniziata la graduale riapertura.