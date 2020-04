Coronavirus, Alto Adige: 11 maggio riaprono parrucchieri e bar, il 25 hotel

Dall'entrata in vigore della legge provinciale per la Fase 2, presumibilmente dall'8 maggio, in Alto Adige possono riaprire le attività commerciali e produttive nei settori industria e artigianato. Dall'11 maggio possono riaprire le attività inerenti servizi alla persona, fra cui parrucchieri, barbieri ed estetisti ed anche ristoranti e bar. Il 25 maggio potranno riaprire le strutture ricettive turistiche e gli impianti a fune.

