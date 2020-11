Bolzano, farmacista esegue tamponi in uno sgabuzzino e senza protezioni

Tamponi in uno sgabuzzino e senza dispositivi di sicurezza. È quanto scoperto dall'inviato di "Striscia la notizia" Moreno Morello che, prima del recente screening di massa deciso dal Trentino Alto Adige per fronteggiare l'epidemia da Covid, aveva filmato le carenze igienico sanitarie di una farmacia di Bolzano in cui si eseguivano i test rapidi.

Per fare chiarezza, Morello ha interpellato il dottor Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma: "Tutti i test devono essere eseguiti in locali arieggiati e realizzati all'interno di un locale che può essere sanificato - spiega - la soluzione migliore è quella di sistemare fuori dalla farmacia gazebi o camper per eseguire i test".