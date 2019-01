Bolzano: consigliere della Lega insulta i gay, il commissario provinciale si scusa

La polemica si è subito accesa a Bolzano dopo un intervento del consigliere comunale della Lega Kurt Pancheri che in aula ha parlato di associazioni "dei finocchi". L'associazione Centaurus Arcigay ha replicato immediatamente "alla vergognosa uscita omofoba". "Centaurus è in prima linea contro l'omo-bi-transfobia e la discriminazione, pienamente consapevole che l'unico modo di combattere queste forme di odio sia la diffusione della conoscenza e della cultura del rispetto".

Le scuse, chieste dall'associazione, sono arrivate dal commissario provinciale del Caroccio Massimo Bessone. "Il linguaggio usato dal consigliere, nella citata seduta, non rappresenta il pensiero della Lega altoatesina, ma solo l'opinione di un singolo, per niente condivisa", precisa Bessone. "Un conto - aggiunge - è avere un proprio gusto sessuale e sostenere il concetto di famiglia tradizionale, un altro conto è offendere gratuitamente le persone, ancora di più quando lo si fa in veste di amministratore di un'importante città e di rappresentante di un partito".