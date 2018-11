foto Ansa

18:26

- Un bambino di 10 anni è stato travolto da una monovolume mentre, in sella alla sua bicicletta, si trovava su un attraversamento pedonale a Varna, in provincia di Bolzano. Il piccolo ha sbattuto violentemente il capo sull'asfalto ed è ricoverato in gravi condizioni. La polizia stradale di Bressanone sta vagliando tutte le ipotesi. Il piccolo può essere caduto a terra perché urtato dal mezzo o da solo perché spaventato dall'auto.