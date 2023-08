Un treno regionale investe e uccide 5 operai nel Torinese | Il convoglio sfrecciava a 160 Km all'ora

Altri due sono rimasti miracolosamente illesi. L'incidente è avvenuto, come riferiscono i carabinieri, poco dopo la mezzanotte nei dintorni della stazione ferroviaria di Brandizzo. Il treno viaggiava a 160 chilometri all'ora e le cinque vittime sono in corso di identificazione. I due scampati alla tragedia non sarebbero stati colpiti dal convoglio.

Si trovavano infatti a breve distanza dal binario dov'è transitato il convoglio, che li ha soltanto sfiorati. Le conseguenze per loro sarebbero quindi soltanto quelle di un ovvio enorme spavento. Al momento è ancora in corso l'identificazione delle vittime e la ditta per cui stavano lavorando risulta di Borgovercelli (Vercelli). Il conducente del convoglio, in evidente stato di shock, è stato visitato da un'ambulanza e mandato a casa. Nella cabina di guida, a quanto si apprende, erano in due.