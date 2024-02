Trenitalia, dall'1 marzo scatta il nuovo regolamento sui bagagli: multe fino a 50 euro per chi non lo rispetta

Le nuove norme sono valide per chi viaggia sulle Frecce: non si potranno portare più di due valigie, chi ha una bici o un monopattino al seguito dovrà riporlo in una sacca

A bordo scattano quindi nuovi limiti: non si potranno portare più di due valigie gratuitamente alla volta, e le bici (pieghevoli e non) insieme ai monopattini dovranno obbligatoriamente essere riposte in una sacca . Chi non rispetta le nuove regole sarà sanzionato con una multa da 50 euro.

Tgcom24

Bagagli, bici pieghevoli e monopattini A partire dal 1° marzo 2024 quindi a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca non si potranno portare più di due valigie gratuite, che andranno sistemate negli spazi indicati; sarà vietato riporle nei pressi delle porte e nei corridoi. Si potranno trasportare le biciclette pieghevoli e i monopattini a condizione che siano opportunamente chiuse, spente (se elettriche) e riposte nell'apposita sacca, le cui dimensioni non devono essere superiori a cm 80x110x45. In caso di inadempienza delle disposizioni previste, il passeggero dovrà scendere dal treno alla prima stazione in cui si effettua fermata e verrà regolarizzato con il pagamento di una penalità di 50 euro.

Nuovi limiti sulle dimensioni dei bagagli Inoltre se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio standard e premium, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 80 centimetri). Se invece si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio executive e business, la somma delle dimensioni totali del bagaglio non deve essere superiore a 183 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 120 centimetri).

Le bici già montate Per quanto riguarga le biciclette già montate, è necessario che i veicoli a due ruote non siano più lunghi di due metri. E che sia permesso l'accesso nei treni prenotati (il trasporto infatti non è consentito sui Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity Notte), oltre all'obbligo di convalida del biglietto, previsto per la bici, prima di salire sul convoglio.