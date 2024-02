Tredicenne stuprata a Catania, vittima riconosce gli autori della violenza | La supplica al branco: "Vi imploro, non fatemi del male"

La 13enne violentata martedì nei bagni pubblici di Villa Bellini a Catania ha identificato i due minorenni autori dello stupro.

Il riconoscimento è avvenuto durante un confronto all'americana con i sette componenti del branco. La ragazza non è riuscita invece a identificare gli altri 5 che avrebbero fatto parte del gruppo, affermando di non averli visti in viso e di non volere accusare degli innocenti. Con il passare delle ore, emergono nuovi dettagli dell'aggressione. "Vi imploro, vi supplico, non mi fate del male, lasciatemi andare...", sono le parole con le quali la ragazzina ha tentato di dissuadere i sette.