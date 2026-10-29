Travolto da una rotoballa di fieno in Molise, agricoltore muore in ospedale

Nonostante le gravi lesioni riportate, sarebbe rimasto inizialmente cosciente e avrebbe allertato lui stesso i soccorsi con il telefonino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Termoli. Le sue condizioni si sono tuttavia aggravate e l'agricoltore è deceduto dopo alcune ore. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Larino, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente e a chiarire le circostanze che hanno provocato lo spostamento della rotoballa.