Travolto da una rotoballa di fieno in Molise, agricoltore muore in ospedale

Un agricoltore settantenne è morto all'ospedale San Timoteo di Termoli, in Molise, a causa delle conseguenze di un infortunio nei campi. L'uomo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato travolto da una pesante rotoballa di fieno nelle campagne di San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, durante alcune attività agricole.
Nonostante le gravi lesioni riportate, sarebbe rimasto inizialmente cosciente e avrebbe allertato lui stesso i soccorsi con il telefonino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno soccorso e trasportato d'urgenza all'ospedale di Termoli. Le sue condizioni si sono tuttavia aggravate e l'agricoltore è deceduto dopo alcune ore. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Larino, impegnati a ricostruire la dinamica dell'incidente e a chiarire le circostanze che hanno provocato lo spostamento della rotoballa.