Una nuova vitia per Elena Madama. Si sposerà il secondo sabato di giugno la giovane di Pavia, che nel 2014 era stata ridotta in fin di vita, investita da un auto e trascinata per tutta una via del centro storico della città. Per lei, che non si è mai arresa, passando attraverso operazioni e terapie, due anni fa indossava ancora un tutore per camminare, ora è arrivato il giorno della felicità. Ad aspettarla all'altare ci sarà un pavese doc, Enrico Magenes.