A bordo del suo Tir aveva travolto e ucciso Alessia Sbal sul Gra, il Grande raccordo anulare di Roma. Flavio Focassati, 49 anni, autotrasportatore, è stato ora condannato a otto anni di carcere per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il fatto era avvenuto il 4 dicembre del 2022 a poca distanza dallo svincolo per Casalotti. Per il 49enne la Procura aveva chiesto sette anni e due mesi.