Agricoltori verso Sanremo: "Testo di Amadeus condiviso" | Roma, trattori sfilano per il centro

Fotogallery - Protesta dei trattori, il corteo dalla Valdichiana verso Roma | Presidio in via Nomentana

Non si arrestano le iniziative legate alla protesta dei trattori.

Una cinquantina di agricoltori e allevatori del Collettivo Agricoltori autonomi Alessandria-Asti sono partiti per raggiungere Sanremo per il presidio autorizzato tra le 13 e le 17. "Il comunicato che sarà letto questa sera sul palco del Teatro Ariston durante il Festival è stato condiviso e sottoscritto con il Comitato Riscatto Agricolo di Melegnano (Milano)", si legge in una nota. Dopo aver annullato la maxi manifestazione di Roma, il movimento Riscatto agricolo ha tuttavia confermato il corteo di trattori sul Grande Raccordo Anulare e quattro trattori sfilano per il centro della Capitale.