Trattori, la protesta arriva in Vaticano: "Il Papa dia voce ai nostri problemi" | C'è anche la mucca Ercolina

Anche la mucca Ercolina, tra i simboli della protesta degli agricoltori, è in Vaticano. Circondata da tanti pellegrini presenti a San Pietro per l'Angelus del Papa, è stata "scortata" a via della Conciliazione dagli agricoltori e anche dalla polizia, per poi raggiungere il presidio degli agricoltori che hanno portato simbolicamente anche un trattore.

